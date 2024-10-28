В Великом Новгороде открылся центр подготовки операторов БПЛА

Центр был открыт на базе Боровичского автомобильно-дорожного колледжа. Он предложит программный модуль «Основы летательной робототехники», который уже интегрирован в основные профессиональные курсы. Это позволит студентам не только получить теоретические знания, но и приобрести практические навыки работы с БАС.

Также в центре будут доступны программы профессионального обучения и повышения квалификации для операторов наземных средств управления беспилотными летательными аппаратами. По информации Минобразования, в 2024 году специальность начнут осваивать 47 первокурсников политехнического колледжа НовГУ и Боровичского колледжа, что значительно больше по сравнению с 20 студентами в 2023 году.