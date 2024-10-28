В Великом Новгороде открылся центр подготовки операторов БПЛА

Опубликовано 28 октября 2024, 22:171 мин.
В Великом Новгороде открылся центр подготовки операторов БПЛАНовые возможности для студентов и предприятий региона
В Великом Новгороде состоялось открытие Центра практической подготовки по беспилотным авиационным системам (БАС). Это событие, как сообщает региональное Минобразование, значительно улучшит подготовку студентов и привлечет предприятия к процессу обучения и повышения квалификации своих сотрудников.
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Центр был открыт на базе Боровичского автомобильно-дорожного колледжа. Он предложит программный модуль «Основы летательной робототехники», который уже интегрирован в основные профессиональные курсы. Это позволит студентам не только получить теоретические знания, но и приобрести практические навыки работы с БАС.
Также в центре будут доступны программы профессионального обучения и повышения квалификации для операторов наземных средств управления беспилотными летательными аппаратами. По информации Минобразования, в 2024 году специальность начнут осваивать 47 первокурсников политехнического колледжа НовГУ и Боровичского колледжа, что значительно больше по сравнению с 20 студентами в 2023 году.