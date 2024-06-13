В Великом Новгороде появится Центр полупроводникового материаловедения

Проект, поддерживаемый правительством Новгородской области, собрал важных гостей на церемонии закладки первого камня, включая представителей администрации президента и министра просвещения РФ. Центр будет включать «чистые комнаты» для микроэлектроники и лаборатории для научных исследований и разработок.

Создание центра направлено на укрепление технологического суверенитета России и развитие отечественной промышленности в области полупроводников. Ожидается, что новый объект привлечет в регион новых специалистов и инвестиции, способствуя развитию современных технологий и исследований в области микроэлектроники.