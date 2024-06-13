В Великом Новгороде появится Центр полупроводникового материаловедения

Опубликовано 13 июня 2024, 12:58
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В Великом Новгороде появится Центр полупроводникового материаловеденияОн станет первым в России
Великий Новгород запустил строительство первого в России Центра полупроводникового материаловедения с замкнутым циклом микросборки. Новый центр будет размещен на базе Инновационного научно-технологического центра «Интеллектуальная электроника — Валдай», который расширяется второй очередью на площадке Новгородского государственного университета.
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Проект, поддерживаемый правительством Новгородской области, собрал важных гостей на церемонии закладки первого камня, включая представителей администрации президента и министра просвещения РФ. Центр будет включать «чистые комнаты» для микроэлектроники и лаборатории для научных исследований и разработок.
Создание центра направлено на укрепление технологического суверенитета России и развитие отечественной промышленности в области полупроводников. Ожидается, что новый объект привлечет в регион новых специалистов и инвестиции, способствуя развитию современных технологий и исследований в области микроэлектроники.