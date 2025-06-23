В VK Музыке появился раздел с мерчем более 1000 артистов

Опубликовано 23 июня 2025, 15:491 мин.
В VK Музыке появился раздел с мерчем более 1000 артистовФутболки, худи и боксы теперь в карточках музыкантов
В мобильном приложении ВКонтакте теперь можно купить мерч любимых исполнителей — для этого в разделе VK Музыка появился специальный блок. Функция уже доступна в карточках более тысячи артистов, включая как начинающих музыкантов, так и известных исполнителей.
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Новый раздел предлагает пользователям выбор товаров: от одежды до аксессуаров. Покупку можно оформить через личные сообщения продавцу или перейти на внешний сайт, если товар представлен в отдельном магазине.
В честь запуска сервиса VK Музыка представила лимитированные сюрприз-боксы, созданные вместе с десятью артистами. В каждом наборе — уникальные предметы, отобранные самими музыкантами. Такие боксы можно найти, например, у GONE. Fludd, DEAD BLONDE, Thomas Mraz, Lida, GSPD, «Сироткин» и других.
Раздел с мерчем дает артистам возможность еще ближе взаимодействовать со своей аудиторией, а слушателям — поддержать любимых исполнителей напрямую.