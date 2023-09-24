В Волгограде будут производить корма для рыбы на основе тростника

На основе проведенного изучения отечественных и международных источников ученые ВолГАУ разработали четыре вида кормов на основе тростника южного. Три для рыбы, выращиваемой в прудах, один - для рыбы, выращиваемой в садках и в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ). Именно тростниковый корм, который более чем на 50% состоит из тростника, - таких исследований и испытаний в условиях прудового хозяйства и установок замкнутого водоснабжения, доведенных до промышленного производства, в России и мире нет. Наша следующая задача уникального прикладного проекта, старт которому дан государственным научных грантов Волгоградской области, чтобы было налажено промышленное производство тростниковых кормов. С июня 2024 года мы сможем уже об этом говорить.