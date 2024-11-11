В Волгограде разработали метод контроля загрязнений воды в реальном времени

Опубликовано 11 ноября 2024, 19:391 мин.
В Волгограде разработали метод контроля загрязнений воды в реальном времениНовая технология поможет быстро реагировать на сброс сточных вод
Ученые Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) разработали новый метод контроля загрязнений воды, который позволяет выявлять вредные вещества в реальном времени. Эта технология не требует дополнительных проб и лабораторных анализов, что значительно ускоряет процесс и снижает затраты на исследования.
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Загрязнение водоемов находится среди самых острых экологических проблем, и ежедневный сброс сточных вод с различными вредными веществами усугубляет ситуацию. В связи с этим, ученые ВолгГТУ предложили способ, который с помощью интеллектуального анализа данных, полученных с датчиков, определяет превышение допустимых норм загрязняющих веществ. Это позволяет оперативно выявлять инциденты и реагировать на них без необходимости дополнительных замеров.
Метод значительно сокращает время реакции на загрязнения — до 30%, а также экономит до 20% на лабораторных исследованиях. Такой подход позволяет оперативно контролировать качество воды, минимизируя ущерб для окружающей среды.