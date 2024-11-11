В Волгограде разработали метод контроля загрязнений воды в реальном времени

Загрязнение водоемов находится среди самых острых экологических проблем, и ежедневный сброс сточных вод с различными вредными веществами усугубляет ситуацию. В связи с этим, ученые ВолгГТУ предложили способ, который с помощью интеллектуального анализа данных, полученных с датчиков, определяет превышение допустимых норм загрязняющих веществ. Это позволяет оперативно выявлять инциденты и реагировать на них без необходимости дополнительных замеров.

Метод значительно сокращает время реакции на загрязнения — до 30%, а также экономит до 20% на лабораторных исследованиях. Такой подход позволяет оперативно контролировать качество воды, минимизируя ущерб для окружающей среды.