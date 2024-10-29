В Волгограде разработали молекулу для лечения нейропатической боли

Нейропатическая боль — это сложное состояние, которое может возникать не при травмах, а и из-за патологий нервной системы, таких как рак и диабет. Обычные анальгетики оказываются неэффективными, а текущая терапия, основанная на антидепрессантах, нередко ухудшает качество жизни пациентов.

Совместно с Волгоградским государственным медицинским университетом и коллегами из США, ученые синтезировали молекулу, которая не только снижает болевые ощущения, но и не вызывает побочных эффектов или привыкания. Исследования на животных продемонстрировали ее высокую эффективность и безопасность.

Сейчас команда ВолгГТУ работает над улучшением структуры молекулы, чтобы оптимизировать ее распределение в организме человека. Основная цель — создать препарат, который можно будет принимать в форме таблеток, а не только в виде инъекций.