В Волгограде разработали новое покрытие для экстремальных температур

С развитием технологий возрастает потребность в огнетеплозащитных материалах, которые защищают оборудование от экстремальных температур. Новый материал, созданный учеными ВолгГТУ и Волжского политехнического института, изготовлен на основе каучука с добавлением органических веществ, содержащих фосфор, бор и азот. Эти компоненты усиливают процесс коксообразования, что позволяет покрытию выдерживать более высокие температуры.

При температурном воздействии фосфор-борсодержащие соединения образуют защитную пленку, которая препятствует доступу кислорода и тем самым замедляет процесс горения. По словам доцента Владимир Кочеткова, применение новаторской комбинации микросфер, микроволокна и модификаторов увеличивает время прогрева защищаемой поверхности до 2500 °C на 20−25% по сравнению с существующими материалами.

Разработанное покрытие может быть использовано в авиации, ракетостроении, нефтегазовом секторе и металлургии, а также для защиты камер сгорания и сопел ракетных двигателей.