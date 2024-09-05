В России
Опубликовано 05 сентября 2024, 19:18
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В Волгограде разработали новое покрытие для экстремальных температур

Новый материал повысит защиту конструкций в авиации и ракетостроении
Специалисты Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) разработали новое огнетеплозащитное покрытие, которое позволяет конструкциям выдерживать критические температуры на 25% дольше по сравнению с существующими аналогами. Результаты работы опубликованы в журнале Polymers.
В Волгограде разработали новое покрытие для экстремальных температур

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С развитием технологий возрастает потребность в огнетеплозащитных материалах, которые защищают оборудование от экстремальных температур. Новый материал, созданный учеными ВолгГТУ и Волжского политехнического института, изготовлен на основе каучука с добавлением органических веществ, содержащих фосфор, бор и азот. Эти компоненты усиливают процесс коксообразования, что позволяет покрытию выдерживать более высокие температуры.

При температурном воздействии фосфор-борсодержащие соединения образуют защитную пленку, которая препятствует доступу кислорода и тем самым замедляет процесс горения. По словам доцента Владимир Кочеткова, применение новаторской комбинации микросфер, микроволокна и модификаторов увеличивает время прогрева защищаемой поверхности до 2500 °C на 20−25% по сравнению с существующими материалами.

Разработанное покрытие может быть использовано в авиации, ракетостроении, нефтегазовом секторе и металлургии, а также для защиты камер сгорания и сопел ракетных двигателей.