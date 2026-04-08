В Волгограде разработали систему контроля для 3D-печати

Опубликовано 08 апреля 2026, 19:311 мин.
В Волгограде разработали систему контроля для 3D-печатиУстройство на основе камеры и компьютерного зрения
Специалисты Волгоградского технического университета разработали систему автоматического контроля для FDM-принтеров, работающих методом наплавления. Устройство на базе камеры и алгоритмов компьютерного зрения в реальном времени измеряет диаметр, скорость и наличие пластиковой нити. Полученные данные используются в замкнутом контуре управления: система сама корректирует подачу филамента, компенсируя его нестабильность, пишет ТАСС.
Как пояснил преподаватель кафедры «Автоматизация производственных процессов» Сергей Шемелюнас, эксперименты показали, что разработка позволяет исправить до 15% ошибок, вызванных неравномерным диаметром материала. Отклонения геометрии готовых изделий снижаются до уровня менее одного процента, а общий брак падает примерно на 15%. Особенно это важно при печати инженерными и композитными материалами, где требования к качеству высоки.
Технология уже внедряется на одном из волгоградских предприятий, выпускающем 5D-принтеры.