В Волгограде разработают новый метод лечения острого панкреатита

Новый метод предполагает стентирование главного панкреатического протока специальными эндоскопическими стендами. Эта процедура ранее не применялась в широкой практике — лишь несколько флагманских центров в стране начали её освоение.

Как пояснил профессор Игорь Михин, заведующий кафедрой факультетской хирургии Волгоградского медицинского университета, ожидаемым результатом станет прерывание приступа острого панкреатита на ранней стадии. Это предотвратит прогрессирование заболевания и развитие опасных для жизни осложнений.

Острый панкреатит остается одним из наиболее распространенных хирургических заболеваний в России и мире. Согласно данным университета, ежегодно диагностируется до 80 случаев на 100 тысяч населения, при этом каждый второй пациент, доставляемый скорой помощью, имеет предварительный диагноз «острый панкреатит».