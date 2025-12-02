В Волгограде создали новый материал для хранения водорода

В Волгограде создали новый материал для хранения водородаТитано-железный сплав обладает повышенной емкостью
Материал с формулой Ti₂Fe обладает метастабильной структурой, которая формируется при спекании порошковой смеси в определенном температурном интервале. Эта структура обеспечивает высокую способность поглощать и удерживать водород, а также снижает чувствительность сплава к воздействию воздуха.
Технология изготовления включает взрывное прессование порошков титана и железа с последующим спеканием. По сравнению с традиционными методами, процесс упрощен: отсутствуют энергоемкие операции многократного переплава и длительного отжига, что снижает себестоимость. Используемые компоненты также дешевле, чем сырье для распространенных лантановых сплавов.
По словам разработчиков, новый материал превосходит по водородной емкости распространенные соединения TiFe и LaNi₅.