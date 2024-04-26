В Вологодской области нейросеть оценила дороги

Во время тестирования система обнаружила трещины, проблемы с разметкой и наклоненные дорожные знаки. Все замечания уже устранены.

Нейросеть оценивает состояние дорог с помощью камер, установленных на автомобиле инженера технического надзора. Записанные данные загружаются в специальный рабочий кабинет специалиста, где происходит их анализ. Полученная информация сортируется по типам нарушений и затем передается ответственным лицам для принятия мер.

Использование нейросетей для оценки состояния дорог может значительно ускорить и упростить этот процесс. Кроме того, такая система позволяет выявлять дефекты, которые сложно заметить при визуальном осмотре.