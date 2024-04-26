В Вологодской области нейросеть оценила дороги

Опубликовано 26 апреля 2024, 17:59
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В Вологодской области нейросеть оценила дорогиИ помогла найти недочеты
Пресс-служба врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова сообщили, что в регионе протестировали программно-аппаратный комплекс с нейросетью, который может оценивать состояние дорог. Система успешно справилась с задачей и теперь может быть внедрена для более масштабного использования.
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Во время тестирования система обнаружила трещины, проблемы с разметкой и наклоненные дорожные знаки. Все замечания уже устранены.
Нейросеть оценивает состояние дорог с помощью камер, установленных на автомобиле инженера технического надзора. Записанные данные загружаются в специальный рабочий кабинет специалиста, где происходит их анализ. Полученная информация сортируется по типам нарушений и затем передается ответственным лицам для принятия мер.
Использование нейросетей для оценки состояния дорог может значительно ускорить и упростить этот процесс. Кроме того, такая система позволяет выявлять дефекты, которые сложно заметить при визуальном осмотре.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева