Опубликовано 23 мая 2026, 13:35
В Вологодском университете появится оптико-механическая передовая инженерная школа

Набор студентов увеличат к 2029 году
В Вологодском государственном университете создадут передовую инженерную школу оптико-механического направления. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в «Максе». Ключевым индустриальным партнером выступит Вологодский оптико-механический завод.
Школа станет базой для подготовки кадров высокотехнологичной промышленности региона. Основные направления: приборостроение, цифровой инжиниринг, мехатроника и роботизированные системы. Образовательная модель строится на реальных задачах производства. Среди научных направлений есть измерение характеристик оптических материалов, роботизация сборочных процессов, разработка станков для оптических производств. Прием на профильные направления бакалавриата планируют увеличить с 17 мест в 2025 году до 125 к 2029 году, отметил Филимонов.

В планах создание консорциума вузов, научных организаций и партнеров, а также формирование в области «оптической долины» для восстановления научно-технической базы. Интерес к проекту уже проявляют научные центры Москвы и Санкт-Петербурга.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
