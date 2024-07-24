В Воронеже открылся центр разработки российской IT-компании Sitronics Group

Из-за высокого спроса на специалистов из региона

В Воронеже открылся новый центр разработки российской IT-компании Sitronics Group. Это решение связано с высоким спросом на специалистов из региона. Открытие филиала стало результатом двухлетнего формирования команды разработчиков, численность которой выросла в десять раз и превысила 100 человек.