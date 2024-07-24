В Воронеже открылся центр разработки российской IT-компании Sitronics Group

Опубликовано 24 июля 2024, 11:44
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В Воронеже открылся центр разработки российской IT-компании Sitronics GroupИз-за высокого спроса на специалистов из региона
В Воронеже открылся новый центр разработки российской IT-компании Sitronics Group. Это решение связано с высоким спросом на специалистов из региона. Открытие филиала стало результатом двухлетнего формирования команды разработчиков, численность которой выросла в десять раз и превысила 100 человек.
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал открытие центра стратегически выверенным шагом. Компания стала партнером Воронежского университета, открыла лабораторию программирования и внедряет цифровые решения в промышленность и сельское хозяйство региона.
Исполнительный вице-президент компании Сергей Ткаченко отметил, что 80% команды центра разработки составляют выпускники Воронежского университета. В городе уже установлены более 20 зарядных станций для электромобилей, и Sitronics Group планирует удвоить штат воронежского подразделения.