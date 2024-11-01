В Воронеже создали новый метод получения коллагена

Научная группа, возглавляемая профессором Сергеем Антиповым, зарегистрировала патент на новый способ, который позволяет получить раствор гидрата коллагена. Коллаген — основной белок соединительной ткани, который играет важную роль в поддержании здоровья кожи и суставов, а также помогает выводить токсины из организма, отметили в ведомстве.

Новый метод обладает значительными преимуществами по сравнению с предыдущими технологиями. Ранее процесс извлечения был длительным, а выход коллагена низким, что приводило к наличию примесей в конечном продукте. Теперь время производства сократилось с семи дней до нескольких часов.

Процесс состоит из нескольких этапов: от очистки шкур рыб от лишних частей до обработки специальными растворами и ультразвуком. В результате получается чистый и однородный коллаген, который можно использовать в различных областях.