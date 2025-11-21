В ВШЭ предложили схему внедрения ИИ в вузах

По словам доцента Андрея Терникова, подход переводит обсуждение искусственного интеллекта в конкретный план с определением приоритетов и зон контроля. Схема включает четыре этапа: аудит текущего использования нейросетей, выявление уязвимостей, тестирование решений в ограниченных зонах и последующее масштабирование.

Методика помогает создать прозрачные правила, усилить доверие к системе оценивания и сформировать культуру ответственного использования искусственного интеллекта. Решение технических ограничений возможно через облачные сервисы, а проблемы взаимодействия — через обучение и четкие регламенты, отметили в пресс-службе.