В ВШЭ предложили схему внедрения ИИ в вузах

Опубликовано 21 ноября 2025, 14:551 мин.
В ВШЭ предложили схему внедрения ИИ в вузахИз четырех этапов
В пресс-службе НИУ ВШЭ сообщили, что ученые разработали поэтапный план интеграции больших языковых моделей в университетскую среду. Система учитывает типичные проблемы и помогает снизить риски для образовательного процесса.
По словам доцента Андрея Терникова, подход переводит обсуждение искусственного интеллекта в конкретный план с определением приоритетов и зон контроля. Схема включает четыре этапа: аудит текущего использования нейросетей, выявление уязвимостей, тестирование решений в ограниченных зонах и последующее масштабирование.
Методика помогает создать прозрачные правила, усилить доверие к системе оценивания и сформировать культуру ответственного использования искусственного интеллекта. Решение технических ограничений возможно через облачные сервисы, а проблемы взаимодействия — через обучение и четкие регламенты, отметили в пресс-службе.