В ВШЭ сообщили о нехватке IT-специалистов в России

Отрасль считается престижной, что позволяет компаниям привлекать сильных специалистов, несмотря на ограниченный кадровый резерв. Исследование подчеркивает, что текущие меры поддержки и адаптация образовательных программ могут способствовать сохранению и росту кадрового потенциала в IT-сфере.

Авторы доклада отмечают, что по ряду направлений российские разработки соответствуют мировому уровню. К таким достижениям относят собственные модели в области искусственного интеллекта, цифровые сервисы, решения в сфере информационной безопасности и другие технологии, формирующие основу для дальнейшего развития отрасли.

IT-рынок в России называют высокомаржинальным — в большинстве сегментов спрос на решения превышает предложение. При этом меры поддержки, направленные на импортозамещение, повышают интерес к отечественным продуктам и делают их коммерчески привлекательными.