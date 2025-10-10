В ВТБ оценили рост эффективности ИТ-специалистов с помощью ИИ-помощников

В банке уже запущена собственная платформа генеративного ИИ, которой пользуются несколько тысяч разработчиков. Система позволяет быстро создавать и масштабировать интеллектуальные сервисы для клиентов и внутренних процессов банка.

Особенностью платформы является способность к автоматизированной разработке: она самостоятельно генерирует код, документирует его, проводит тестирование и выполняет другие технические задачи. Технологической основой стали решения ИТ-холдинга Т1, технологического партнера ВТБ.

На форуме также были представлены специализированные ИИ-помощники для сотрудников банка.