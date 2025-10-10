В ВТБ оценили рост эффективности ИТ-специалистов с помощью ИИ-помощников

Опубликовано 10 октября 2025, 22:541 мин.
В ВТБ оценили рост эффективности ИТ-специалистов с помощью ИИ-помощниковЦифровые советники могут ускорить работу разработчиков на 10%
Банк ВТБ ожидает повышения производительности труда своих ИТ-специалистов на 10% благодаря внедрению цифровых помощников на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил заместитель председателя правления банка Вадим Кулик на форуме «Финополис-2025».
© Ferra.ru
В банке уже запущена собственная платформа генеративного ИИ, которой пользуются несколько тысяч разработчиков. Система позволяет быстро создавать и масштабировать интеллектуальные сервисы для клиентов и внутренних процессов банка.
Особенностью платформы является способность к автоматизированной разработке: она самостоятельно генерирует код, документирует его, проводит тестирование и выполняет другие технические задачи. Технологической основой стали решения ИТ-холдинга Т1, технологического партнера ВТБ.
На форуме также были представлены специализированные ИИ-помощники для сотрудников банка.