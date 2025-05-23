В ВТБ сообщили о новой схеме мошенничества с банковскими картами

Злоумышленники звонят людям, представляются сотрудниками, внушают срочность и просят назвать PIN-код или коды из СМС. Далее по адресу приезжает курьер, которому передают карту. После этого деньги с нее исчезают, а сам владелец карты становится участником схемы вывода средств, даже не подозревая об этом.

В банке подчеркнули, что подобные схемы не только наносят финансовый ущерб, но и втягивают обычных людей в незаконную деятельность. Преступники используют карты жертв, чтобы обналичивать средства других обманутых граждан.