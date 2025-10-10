В ВТБ спрогнозировали достижение техсуверенитета финсектора России к 2028 году

Опубликовано 10 октября 2025, 23:281 мин.
В ВТБ спрогнозировали достижение техсуверенитета финсектора России к 2028 годуКрупные компании уже переходят на отечественные технологии
Российский финансовый сектор может достичь технологического суверенитета в течение ближайших двух-трех лет. Такой прогноз озвучил старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов на форуме «Финополис-2025».
По его словам, за последние 3−4 года уже сделаны значительные шаги в этом направлении. Весь рынок осознал, что импортозамещение является не временной мерой, а стратегическим курсом развития. Сейчас активно формируются архитектурные принципы, которые будут использоваться в финансовой отрасли на протяжении многих лет.
Для крупных компаний переход на отечественные технологические решения стал насущной потребностью. Как отметил Безбогов, такие решения оказываются существенно экономичнее продуктов международных ИТ-корпораций.
Эксперт предположил, что аналогичный путь рано или поздно пройдут большинство стран мира, включая те, которые сегодня имеют доступ к решениям глобальных технологических гигантов.