В ВТБ спрогнозировали достижение техсуверенитета финсектора России к 2028 году

По его словам, за последние 3−4 года уже сделаны значительные шаги в этом направлении. Весь рынок осознал, что импортозамещение является не временной мерой, а стратегическим курсом развития. Сейчас активно формируются архитектурные принципы, которые будут использоваться в финансовой отрасли на протяжении многих лет.

Для крупных компаний переход на отечественные технологические решения стал насущной потребностью. Как отметил Безбогов, такие решения оказываются существенно экономичнее продуктов международных ИТ-корпораций.

Эксперт предположил, что аналогичный путь рано или поздно пройдут большинство стран мира, включая те, которые сегодня имеют доступ к решениям глобальных технологических гигантов.