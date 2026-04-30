В Якутии данные с беспилотников интегрируют в систему борьбы с лесными пожарами

Система «Сильван», созданная после масштабных пожаров 2021 года, объединяет данные картографии, метеоинформацию и автоматически рассчитывает параметры возгораний. Она используется оперативными службами и властями для ускорения реагирования на пожары, отметил Семенов.

Беспилотники уже применяются в регионе для мониторинга территорий и доставки грузов. С 2025 года действует проект «Воздушная переправа», а также запущена система «МедБПЛА» для перевозки медикаментов и биоматериалов между населенными пунктами.