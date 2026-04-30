В Якутии данные с беспилотников интегрируют в систему борьбы с лесными пожарами

Опубликовано 30 апреля 2026, 17:481 мин.
В Якутии данные с беспилотников интегрируют в систему борьбы с лесными пожарамиСистема ускоряет обнаружение возгораний и учитывает направление ветра
В Якутии планируют интегрировать данные беспилотников в систему раннего обнаружения лесных пожаров «Сильван». Об этом сообщил на пресс-конференции в пресс-центре «ТАСС Дальний Восток» зампред правительства республики Анатолий Семенов, возглавляющий рабочую группу по развитию беспилотной авиации.
Система «Сильван», созданная после масштабных пожаров 2021 года, объединяет данные картографии, метеоинформацию и автоматически рассчитывает параметры возгораний. Она используется оперативными службами и властями для ускорения реагирования на пожары, отметил Семенов.
Беспилотники уже применяются в регионе для мониторинга территорий и доставки грузов. С 2025 года действует проект «Воздушная переправа», а также запущена система «МедБПЛА» для перевозки медикаментов и биоматериалов между населенными пунктами.