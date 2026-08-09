В России
Опубликовано 09 августа 2026, 22:44
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В Якутии начали формировать инфраструктуру кластера по огранке алмазов

Кластер заработает с марта 2027 года
В Якутии уже ведется работа по созданию инфраструктуры для развития отрасли огранки алмазов. В нее входят региональный фонд развития промышленности и межведомственная рабочая группа. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о создании кластера в Якутии и Смоленской области, который вступит в силу с 1 марта 2027 года, пишет ТАСС.
В Якутии начали формировать инфраструктуру кластера по огранке алмазов

© Ferra.ru

В пресс-службе министерства промышленности республики назвали это решение важнейшим шагом для системного развития всей отечественной алмазогранильной отрасли. Ключевым предприятием станет «Комдрагметалл Якутии» — крупнейший производитель бриллиантов в регионе. Компания владеет сетью магазинов «Бриллианты Якутии» и правами на географическое указание «Якутские бриллианты».

Для подготовки кадров на базе Северо-Восточного федерального университета открыта специализированная кафедра технологии гранильного производства. Перед отраслью стоит задача к 2030 году увеличить выпуск ювелирных изделий в семь раз по сравнению с уровнем 2023 года.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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