В Якутии начали формировать инфраструктуру кластера по огранке алмазов

В пресс-службе министерства промышленности республики назвали это решение важнейшим шагом для системного развития всей отечественной алмазогранильной отрасли. Ключевым предприятием станет «Комдрагметалл Якутии» — крупнейший производитель бриллиантов в регионе. Компания владеет сетью магазинов «Бриллианты Якутии» и правами на географическое указание «Якутские бриллианты».

Для подготовки кадров на базе Северо-Восточного федерального университета открыта специализированная кафедра технологии гранильного производства. Перед отраслью стоит задача к 2030 году увеличить выпуск ювелирных изделий в семь раз по сравнению с уровнем 2023 года.