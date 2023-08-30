В Якутии началось строительство одной из крупнейших ТЭС в регионе

КПД Новоленской ТЭС при полной нагрузке составит около 37%. Инвестиции в строительство ТЭС составят 257 млрд рублей. ТЭС станет второй по величине тепловой электростанцией в Якутии и будет обеспечивать энергией Восточный полигон, способствуя развитию минерально-сырьевой базы Якутии.

Ввод в эксплуатацию ТЭС намечен на 1 июля 2028 года, в состав которой войдут три энергоблока мощностью 185 МВт каждый. Ожидается, что реализация проекта позволит создать новые рабочие места и будет способствовать повышению энергетической надежности региона.