В России
20:18, 10 сентября 2023
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В Якутии нашли самый крупный за последние 10 лет алмаз ювелирного качества

Его масса составляет 390,7 карата

Компания «Алмазы Анабара» группы АЛРОСА в Якутии добыла самый крупный за последние 10 лет алмаз ювелирного качества.

Алмаз добыли 9 сентября 2023 года на алмазном прииске Маят в Республике Саха, в Анабарском районе. Он представляет из себя светлый кристалл, окаймленный желто-коричневым ореолом необычной формы, а его масса составляет 390,7 карата.

Его нашли во время промывки алмазоносных песков участка Эбелях прииска Маят.

Находка одного из крупнейших алмазов в истории России – несомненно, беспрецедентное событие и отличный финал промывочного сезона 2023 года. Специалистам еще предстоит детально изучить и оценить потенциал добытого алмаза и его характеристик, но без сомнения, это рекордсмен и для нашей компании, и для алмазно-бриллиантовой отрасли страны.

Павел Маринычев
Генеральный директора – председатель правления компании АЛРОСА

До этого находили крупный алмаз ювелирного качества массой 401 карат в 2013 году.

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