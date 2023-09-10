В Якутии нашли самый крупный за последние 10 лет алмаз ювелирного качества

Алмаз добыли 9 сентября 2023 года на алмазном прииске Маят в Республике Саха, в Анабарском районе. Он представляет из себя светлый кристалл, окаймленный желто-коричневым ореолом необычной формы, а его масса составляет 390,7 карата.

Его нашли во время промывки алмазоносных песков участка Эбелях прииска Маят.