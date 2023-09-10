В Якутии нашли самый крупный за последние 10 лет алмаз ювелирного качества

В Якутии нашли самый крупный за последние 10 лет алмаз ювелирного качестваЕго масса составляет 390,7 карата
Компания «Алмазы Анабара» группы АЛРОСА в Якутии добыла самый крупный за последние 10 лет алмаз ювелирного качества.
Алмаз добыли 9 сентября 2023 года на алмазном прииске Маят в Республике Саха, в Анабарском районе. Он представляет из себя светлый кристалл, окаймленный желто-коричневым ореолом необычной формы, а его масса составляет 390,7 карата.
Его нашли во время промывки алмазоносных песков участка Эбелях прииска Маят.
Находка одного из крупнейших алмазов в истории России – несомненно, беспрецедентное событие и отличный финал промывочного сезона 2023 года. Специалистам еще предстоит детально изучить и оценить потенциал добытого алмаза и его характеристик, но без сомнения, это рекордсмен и для нашей компании, и для алмазно-бриллиантовой отрасли страны.
До этого находили крупный алмаз ювелирного качества массой 401 карат в 2013 году.