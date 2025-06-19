В Якутии откроют центр подготовки специалистов по беспилотникам

Центр станет частью сети научно-производственных центров по испытаниям и развитию технологий беспилотных авиационных систем (БАС), создаваемой по инициативе Минпромторга России. На его базе будут не только готовить кадры, но и разрабатывать методические материалы для внедрения современных технологий в образовательный процесс.

Одним из ключевых направлений работы станет создание высокотехнологичного производства на территории ТОР «Якутия». Также планируется организовать сеть сертифицированных учебных центров, оснащенных специализированным программным обеспечением для обработки аэрофотоснимков.

Как отметил председатель правительства Якутии Кирилл Бычков, беспилотники уже активно используются в регионе для мониторинга лесных пожаров, топографической съемки и решения других задач. Новый центр позволит расширить сферу их применения и популяризировать отрасль среди молодежи через организацию соревнований по управлению БПЛА.