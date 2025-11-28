В Якутии открыли центр беспилотной авиации «Полярный»

Глава республики Айсен Николаев отметил, что развитие беспилотников всех видов, поможет решить транспортные и логистические проблемы Якутии.

Площадь центра превышает 16 тысяч квадратных метров. На ней размещены летно-испытательный комплекс, производственные цеха и учебные классы для подготовки специалистов. Технологии «Полярного» будут применяться в сельском хозяйстве, экологии, логистике и противопожарной сфере.

На данный момент у центра 18 резидентов, включая крупную компанию «Геоскан». В планах запуск трехлетнего проекта по сканированию земель поселений, сельскохозяйственного назначения и лесного фонда.