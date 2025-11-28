Опубликовано 28 ноября 2025, 21:171 мин.
В Якутии открыли центр беспилотной авиации «Полярный»Новый комплекс займется испытаниями и подготовкой кадров
Научно-производственный центр «Полярный», предназначенный для развития технологий беспилотных авиационных систем, начал работу в Якутске. Его открытие состоялось в рамках IV форума «Цифровой алмаз». Создание центра стало возможным после победы региона в конкурсе Минпромторга России.
Глава республики Айсен Николаев отметил, что развитие беспилотников всех видов, поможет решить транспортные и логистические проблемы Якутии.
Площадь центра превышает 16 тысяч квадратных метров. На ней размещены летно-испытательный комплекс, производственные цеха и учебные классы для подготовки специалистов. Технологии «Полярного» будут применяться в сельском хозяйстве, экологии, логистике и противопожарной сфере.
На данный момент у центра 18 резидентов, включая крупную компанию «Геоскан». В планах запуск трехлетнего проекта по сканированию земель поселений, сельскохозяйственного назначения и лесного фонда.