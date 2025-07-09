В России
Опубликовано 09 июля 2025, 13:31
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В Якутии построят первую в России арктическую АЭС малой мощности

Станция начнет работу в Усть-Янском районе к 2031 году
Правительство Якутии подтвердило планы по строительству атомной станции малой мощности (АСММ) в Усть-Янском районе. Как заявил председатель правительства региона Кирилл Бычков на выставке «Иннопром-2025», объект уже перешел в активную фазу реализации.
В Якутии построят первую в России арктическую АЭС малой мощности

© Ferra.ru

В 2025 году на месте строительства проведут инженерные изыскания, сейсмо- и геомониторинг. Заливка первого бетона запланирована на 2027 год, а ввод станции в эксплуатацию — на 2031 год.

АСММ будет работать на базе двух реакторов РИТМ-200Н, специально разработанных для арктических условий. Эти установки отличаются повышенной безопасностью, длительным сроком работы без замены топлива и устойчивостью к экстремальным температурам и сейсмической активности.

Проект реализуется по модели дальневосточной концессии и станет первым подобным в России. Его основная задача — обеспечить стабильное и экологичное энергоснабжение удаленных арктических территорий.

Как отметили в правительстве Якутии, новая станция станет «атомным сердцем» якутской Арктики.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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