В Якутии построят первую в России арктическую АЭС малой мощности

В 2025 году на месте строительства проведут инженерные изыскания, сейсмо- и геомониторинг. Заливка первого бетона запланирована на 2027 год, а ввод станции в эксплуатацию — на 2031 год.

АСММ будет работать на базе двух реакторов РИТМ-200Н, специально разработанных для арктических условий. Эти установки отличаются повышенной безопасностью, длительным сроком работы без замены топлива и устойчивостью к экстремальным температурам и сейсмической активности.

Проект реализуется по модели дальневосточной концессии и станет первым подобным в России. Его основная задача — обеспечить стабильное и экологичное энергоснабжение удаленных арктических территорий.

Как отметили в правительстве Якутии, новая станция станет «атомным сердцем» якутской Арктики.