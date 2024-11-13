В Якутии появились первые телеведущие на основе ИИ

День инноваций в Якутии приурочен к дню рождения первого президента республики Михаила Николаева. Генеральный директор НВК «Саха» Олег Марков сообщил, что внедрение ИИ-ведущих откроет новые возможности для создания более современного и доступного контента для зрителей республики.

Ранее Сеченовский университет представил новую разработку — алгоритм на базе искусственного интеллекта (ИИ), способный находить метастазы в лимфатических узлах при колоректальном раке. Разработанная система поддержки принятия врачебных решений автоматически анализирует гистологические сканы, подсчитывая лимфоузлы с опухолевой тканью и без нее.