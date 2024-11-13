В Якутии появились первые телеведущие на основе ИИ

Опубликовано 13 ноября 2024, 20:371 мин.
В Якутии появились первые телеведущие на основе ИИОни говорят на русском и якутском языках
В Якутии в День инноваций, 13 ноября, национальная вещательная компания НВК «Саха» представила первых телеведущих, созданных на основе искусственного интеллекта (ИИ). Эти виртуальные ведущие могут говорить на двух языках — якутском и русском.
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День инноваций в Якутии приурочен к дню рождения первого президента республики Михаила Николаева. Генеральный директор НВК «Саха» Олег Марков сообщил, что внедрение ИИ-ведущих откроет новые возможности для создания более современного и доступного контента для зрителей республики.
Ранее Сеченовский университет представил новую разработку — алгоритм на базе искусственного интеллекта (ИИ), способный находить метастазы в лимфатических узлах при колоректальном раке. Разработанная система поддержки принятия врачебных решений автоматически анализирует гистологические сканы, подсчитывая лимфоузлы с опухолевой тканью и без нее.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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