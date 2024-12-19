В Якутии появится мультипликационный кластер

Николаев подчеркнул, что эти инициативы станут важным шагом в развитии креативной экономики региона, которая уже демонстрирует значительные успехи. В этом году якутские фильмы завоевали пятую часть всех зарубежных наград российского кино. Также глава региона отметил, что в ближайшие пять лет планируется дополнить экосистему новыми проектами, такими как Дальневосточный многофункциональный кинопавильон, образовательный кластер «Парк будущих поколений» и университет креативной интенсивности.

Власти сообщают, что за последний год производство анимационного контента в Якутии выросло в 1,5 раза.