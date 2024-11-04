В Якутии появится система учета оленей с помощью ИИ

Согласно последним данным, внедрение технологий ИИ и машинного обучения в сельское хозяйство показывает высокую эффективность. Проект предполагает создание системы, которая позволит повысить точность учета численности оленей и оперативно реагировать на изменения поголовья, что особенно актуально в условиях сурового климата и удаленности населенных пунктов республики.

Использование автоматизированных систем не только сократит объем ручного труда, но и даст возможность анализировать изображения и видео для подсчета численности оленей и оценки их здоровья. Это приведет к более эффективному управлению ресурсами и повышению продуктивности оленеводческих хозяйств. В других странах применение ИИ в агросекторе уже способствовало росту доходов фермеров на 10−20%.

Для реализации проекта в Якутске работают лаборатория ИИ и лаборатория БПЛА, где оснащены необходимые компетенции и оборудование. Мониторинг планируется проводить с помощью дронов с высококачественными камерами