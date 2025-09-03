В Якутии создадут центр для развития беспилотной авиации

По словам ректора вуза Анатолия Николаева, центр позволит студентам и исследователям не только разрабатывать модели беспилотников на компьютерах, но и создавать прототипы для последующего внедрения в производство. Университет уже ведет работу в этом направлении, сотрудничая с партнерами и внедряя модули по использованию БПЛА в учебные программы.

Беспилотная авиация находит применение в различных сферах экономики региона, включая мониторинг географических ландшафтов, наблюдение за пожарами, доставку грузов и транспортную логистику. Для координации этих усилий в Якутии разрабатывают специальную программу развития беспилотников, которая объединит существующие наработки и задаст общий вектор для отрасли.