27 мая 2026
В Якутии создадут цифровую модель автозимника «Яна»Проект реализуют для маршрута длиной 884 км
Ученые Арктического научно-исследовательского центр (АНИЦ)а в Якутии займутся созданием цифровой модели автозимника «Яна» и автоматизированной навигационной системы для маршрута Тополиное — Прогноз — Батагай — Усть-Куйга. Работы выполнят для предприятия «Дороги Арктики» в рамках проекта «Восточный меридиан», пишет ТАСС.
По словам директора АНИЦ Надежды Красильниковой, проект связан с развитием транспортной инфраструктуры Арктики, строительством атомной станции малой мощности в Усть-Куйге и освоением Кючусского промышленного кластера. К 2030 году планируется завершить первый этап создания автозимника продленного действия общей протяженностью 884 км.
В центре отметили, что грузооборот портов Северного морского пути в Якутии достигнет 1,022 млн тонн. Стоимость строительства автозимника оценивается в 5,2 млрд рублей, круглогодичной дороги — в 120 млрд рублей с НДС.