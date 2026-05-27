В Якутии создадут цифровую модель автозимника «Яна»

По словам директора АНИЦ Надежды Красильниковой, проект связан с развитием транспортной инфраструктуры Арктики, строительством атомной станции малой мощности в Усть-Куйге и освоением Кючусского промышленного кластера. К 2030 году планируется завершить первый этап создания автозимника продленного действия общей протяженностью 884 км.

В центре отметили, что грузооборот портов Северного морского пути в Якутии достигнет 1,022 млн тонн. Стоимость строительства автозимника оценивается в 5,2 млрд рублей, круглогодичной дороги — в 120 млрд рублей с НДС.