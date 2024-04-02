В Якутии создадут исследовательский центр для развития транспортной отрасли

Центр будет фокусироваться на использовании цифровых технологий для решения приоритетных задач в транспортной сфере региона. Это включает в себя подготовку кадров, разработку новых дорожных материалов и технологий, а также научно-исследовательские работы по повышению надежности и безопасности дорог в условиях криолитозоны.

Кандидат технических наук руководитель кафедры «Автомобильные дороги и аэродромы» Автодорожного факультета СВФУ Сергей Копылов отмечает, что центр будет не только обучать специалистов для дорожной отрасли, но и проводить исследования, направленные на решение сложных технических задач. Планируется, что проект будет реализован в течение трех лет и способствует развитию дорожного строительства и эксплуатации в регионе.