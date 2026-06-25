В Якутии создали приложение для тренировок по стрельбе из лука

По словам основателя мобильного приложения Максима Кудрина, в приложении пользователи могут создать профиль с данными о спортивном разряде, экипировке, рейтинге и результатах. Сервис также позволяет вести статистику тренировок, фиксировать попадания по мишеням и отслеживать личный прогресс.

Разработка была представлена перед чемпионатом России по стрельбе из лука, который пройдет в Якутске с 29 июня по 3 июля. В соревнованиях ожидается участие 189 спортсменов из 24 регионов страны.

По данным региональной федерации, в Якутии этим видом спорта занимаются около 3,3 тыс. человек, а 12 спортсменов входят в состав сборной России.

Программа доступна бесплатно в App Store и Google Play.