В Якутии создали приложение для тренировок по стрельбе из лука

Опубликовано 25 июня 2026, 11:081 мин.
В Якутии создали приложение для тренировок по стрельбе из лукаСервис отслеживает прогресс спортсменов
В Якутии разработали мобильное приложение Chuluu Archery для спортсменов, занимающихся стрельбой из лука. Проект создавали около года при поддержке компании из местного IT-парка.
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По словам основателя мобильного приложения Максима Кудрина, в приложении пользователи могут создать профиль с данными о спортивном разряде, экипировке, рейтинге и результатах. Сервис также позволяет вести статистику тренировок, фиксировать попадания по мишеням и отслеживать личный прогресс.
Разработка была представлена перед чемпионатом России по стрельбе из лука, который пройдет в Якутске с 29 июня по 3 июля. В соревнованиях ожидается участие 189 спортсменов из 24 регионов страны.
По данным региональной федерации, в Якутии этим видом спорта занимаются около 3,3 тыс. человек, а 12 спортсменов входят в состав сборной России.
Программа доступна бесплатно в App Store и Google Play.