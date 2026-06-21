В России
Опубликовано 21 июня 2026, 11:26
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В Якутии спрогнозировали рост производства и креативных отраслей

Регион обновил стратегию развития
В Якутии обновили стратегию социально-экономического развития до 2036 года. Документ предполагает усиление несырьевого сектора экономики и рост местного производства и креативных индустрий более чем в два раза, пишет ТАСС.
В Якутии спрогнозировали рост производства и креативных отраслей

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По словам министра экономики республики Петра Попова, регион делает ставку на диверсификацию. Помимо добычи полезных ископаемых, планируется развитие агропромышленного комплекса, туризма, креативных индустрий и высокотехнологичных направлений, включая искусственный интеллект, биоэкономику и беспилотные системы.

Также к 2036 году ожидается увеличение валового регионального продукта минимум в 1,4 раза по сравнению с 2024 годом. В стратегию включены инфраструктурные проекты, а одной из ключевых целей названо развитие человеческого капитала.

Отдельное внимание уделено климатической политике. В регионе уже приняты планы адаптации к изменениям климата и концепция углеродной нейтральности, а также готовится программа низкоуглеродного развития с участием бизнеса, отметил Попов.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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