В Якутии спрогнозировали рост производства и креативных отраслей

По словам министра экономики республики Петра Попова, регион делает ставку на диверсификацию. Помимо добычи полезных ископаемых, планируется развитие агропромышленного комплекса, туризма, креативных индустрий и высокотехнологичных направлений, включая искусственный интеллект, биоэкономику и беспилотные системы.

Также к 2036 году ожидается увеличение валового регионального продукта минимум в 1,4 раза по сравнению с 2024 годом. В стратегию включены инфраструктурные проекты, а одной из ключевых целей названо развитие человеческого капитала.

Отдельное внимание уделено климатической политике. В регионе уже приняты планы адаптации к изменениям климата и концепция углеродной нейтральности, а также готовится программа низкоуглеродного развития с участием бизнеса, отметил Попов.