В Якутии внедрят ИИ-систему «Ювелир.AI» для дизайна украшений

Опубликовано 21 марта 2026, 16:46
В Якутии внедрят ИИ-систему «Ювелир.AI» для дизайна украшенийСистему протестируют в 2026 году
В Якутии готовят к внедрению систему искусственного интеллекта (ИИ) «Ювелир.AI». Проект разрабатывает Арктический государственный университет искусств и культуры совместно с Национальной библиотекой при поддержке Фонда развития инноваций. Целью является создание цифрового инструмента, который помогает дизайнерам быстрее разрабатывать новые модели украшений и корректно использовать традиционную якутскую орнаментику.
В 2026 году программное обеспечение протестируют в одной из ювелирных компаний региона. В течение года планируют расширить функционал системы до генерации трехмерных моделей, готовых к запуску в производство. Проект уже интегрирован в учебный процесс: студенты участвуют в разработке алгоритмов и формировании цифровых баз орнаментов.
По словам ректора Саргыланы Игнатьевой, технология станет мостом между культурным наследием Арктики и современным производством, а также поможет готовить кадры для креативных индустрий.