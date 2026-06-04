В Якутии запустят голосового помощника для госучреждений

Технологию планируют использовать в ряде государственных учреждений, включая управление ЗАГС. Голосовой помощник должен автоматизировать консультации граждан и упростить получение обратной связи. Также стороны намерены сотрудничать в сферах связи, информационной безопасности и цифровизации госуслуг.

Параллельно оператор продолжит развитие инфраструктуры связи в регионе. В ближайший год запланировано расширение покрытия вдоль трасс автозимников и создание цифровой транкинговой сети для устойчивой связи государственных организаций в экстренных ситуациях. В этом году модернизировано более 50 объектов связи, а в прошлом году было построено и обновлено почти 200 базовых станций.