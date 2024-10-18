В Якутии завершился авиаучет белых медведей с помощью ИИ

Мультиспектральная авиасъемка позволяет получать фото и видео в видимом и инфракрасном спектрах, что обеспечивает более надежное обнаружение медведей даже в сложных погодных условиях. Исследования проходили в два этапа: в первый день было зафиксировано 99 особей, во второй — чуть более 70, отметили в пресс-службе.

Использование беспилотников и вертолетов позволяет провести сравнительный анализ их эффективности в мониторинге. Искусственный интеллект, обученный распознавать белых медведей на фотографиях, значительно ускорит обработку данных.

Результаты учета станут известны после анализа десятков тысяч снимков.