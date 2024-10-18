В Якутии завершился авиаучет белых медведей с помощью ИИ

Опубликовано 18 октября 2024, 22:481 мин.
В Якутии завершился авиаучет белых медведей с помощью ИИНовые технологии для изучения хищников на «Медвежьих островах»
В пресс-службе Росзаповедцентра Минприроды России сообщили, что завершился осенний авиаучет белых медведей в якутском заповеднике «Медвежьи острова». В этом году впервые использовался метод мультиспектральной авиасъемки с борта вертолета. Обработку полученных изображений проведет искусственный интеллект.
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Мультиспектральная авиасъемка позволяет получать фото и видео в видимом и инфракрасном спектрах, что обеспечивает более надежное обнаружение медведей даже в сложных погодных условиях. Исследования проходили в два этапа: в первый день было зафиксировано 99 особей, во второй — чуть более 70, отметили в пресс-службе.
Использование беспилотников и вертолетов позволяет провести сравнительный анализ их эффективности в мониторинге. Искусственный интеллект, обученный распознавать белых медведей на фотографиях, значительно ускорит обработку данных.
Результаты учета станут известны после анализа десятков тысяч снимков.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева