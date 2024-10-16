В Якутию поставят вездеходы-амфибии для перевозки грузов

Опубликовано 16 октября 2024, 18:431 мин.
В Якутию поставят вездеходы-амфибии для перевозки грузовИ пассажиров
В Якутию планируют поставлять вездеходы-амфибии, которые будут использоваться для перевозки грузов и пассажиров. Генеральный директор компании «Звезда» Александр Блохин сообщил об этом, подчеркнув, что автомобили могут преодолевать водные преграды и будут полезны в межсезонье.
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Компания намерена выпускать межпоселковые автобусы, которые смогут перевозить до 24 человек по заранее запланированным маршрутам, независимо от погодных условий. Технологии уже успешно протестированы на Ямале, где вездеходы проходили расстояние до 500 км даже во время сильных пург.
Кроме того, вездеходы-амфибии будут оснащены холодильными установками для транспортировки продуктов и медикаментов, а также могут быть адаптированы для нужд скорой помощи и других экстренных служб. В семействе «ВЕАМ» представлено более 35 модификаций с различными вариантами двигателей и колесными формулами, отметил Блохин.
Компания также планирует создать в Якутске центр по обучению и обслуживанию вездеходов.