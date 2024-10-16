В Якутию поставят вездеходы-амфибии для перевозки грузов

Компания намерена выпускать межпоселковые автобусы, которые смогут перевозить до 24 человек по заранее запланированным маршрутам, независимо от погодных условий. Технологии уже успешно протестированы на Ямале, где вездеходы проходили расстояние до 500 км даже во время сильных пург.

Кроме того, вездеходы-амфибии будут оснащены холодильными установками для транспортировки продуктов и медикаментов, а также могут быть адаптированы для нужд скорой помощи и других экстренных служб. В семействе «ВЕАМ» представлено более 35 модификаций с различными вариантами двигателей и колесными формулами, отметил Блохин.

Компания также планирует создать в Якутске центр по обучению и обслуживанию вездеходов.