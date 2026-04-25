В Якутске археологи нашли более 4,5 тысячи артефактов эпохи острога

Опубликовано 25 апреля 2026, 20:51
В Якутске археологи нашли более 4,5 тысячи артефактов эпохи острогаСреди экспонатов берестяные грамоты и хозяйственная утварь
В пресс-службе Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) имени М. К. Аммосова сообщили, что в центре Якутска, где в старину располагался Якутский острог, археологи обнаружили больше 4,5 тысяч артефактов. Раскопки велись два года. Результаты представили на выставке в Музее археологии и этнографии СВФУ.
Находки относятся к концу семнадцатого и первой половине восемнадцатого века. Это берестяные изделия, фрагменты посуды, бондарные предметы, одежда и хозяйственная утварь. По словам директора музея Лилии Алексеевой, на выставке показана лишь малая часть того, что удалось найти. Именно археология помогает сделать древнюю историю более наглядной и понятной для людей.
Раскопки проводились под руководством объединения «Северная археология-1». Общая площадь работ превысила 2 тысячи квадратных метров. Среди самых ценных открытий первые на Дальнем Востоке берестяные грамоты. Экспозицию о Якутском остроге создали при поддержке группы компаний «Утум+».