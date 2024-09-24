В Якутске открылась первая лаборатория ИИ при поддержке Сбера

Глава региона Айсен Николаев отметил, что лаборатория была открыта в кратчайшие сроки после визита Германа Грефа, председателя правления Сбербанка. Он подчеркнул, что создание лаборатории связано с поручением президента России Владимира Путина о развитии Центра обработки данных для работы с искусственным интеллектом.

В лаборатории уже работают четыре проектные команды от трех технологических партнеров, в которых задействованы 26 разработчиков. Андрей Пушкарев, территориальный директор Управления развития территорий Сбера, отметил, что Якутия теперь будет не только следовать мировым трендам в области искусственного интеллекта, но и формировать их.