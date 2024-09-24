В Якутске открылась первая лаборатория ИИ при поддержке Сбера

Опубликовано 24 сентября 2024, 20:481 мин.
В Якутске открылась первая лаборатория ИИ при поддержке СбераВ рамках подписанного трехстороннего меморандума
В IT-парке Якутска была открыта первая лаборатория искусственного интеллекта (ИИ) в республике. Это событие стало возможным благодаря трехстороннему меморандуму между Сбером, правительством региона и Северо-Восточным федеральным университетом им. М. К. Аммосова, подписанному в ноябре прошлого года.
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Глава региона Айсен Николаев отметил, что лаборатория была открыта в кратчайшие сроки после визита Германа Грефа, председателя правления Сбербанка. Он подчеркнул, что создание лаборатории связано с поручением президента России Владимира Путина о развитии Центра обработки данных для работы с искусственным интеллектом.
В лаборатории уже работают четыре проектные команды от трех технологических партнеров, в которых задействованы 26 разработчиков. Андрей Пушкарев, территориальный директор Управления развития территорий Сбера, отметил, что Якутия теперь будет не только следовать мировым трендам в области искусственного интеллекта, но и формировать их.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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