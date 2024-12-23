В России
Опубликовано 23 декабря 2024, 15:27
1 мин.

В Якутске появится центр беспилотных авиационных систем

В 2025 году
В 2025 году в Якутске начнет работу научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (БАС) «Полярный», сообщил заместитель председателя правительства Якутии Анатолий Семенов. Новый центр будет заниматься испытаниями технологий, исследованиями и подготовкой специалистов для работы с беспилотниками.
В Якутске появится центр беспилотных авиационных систем

© Ferra.ru

Проект стартует в январе, а запуск центра запланирован на четвертый квартал 2025 года. По словам Семенова, создание центра позволит увеличить производство дронов различных модификаций и расширить их применение в ключевых отраслях.

Беспилотники будут использоваться в сельском хозяйстве, для экологического мониторинга и транспортных задач. Это даст возможность не только развивать отрасль БАС в регионе, но и решать важные государственные задачи, улучшая качество жизни жителей Якутии.

Центр «Полярный» будет базироваться на территории технопарка «Якутия» и IТ-парка. Это обеспечит доступ к современным технологиям и ресурсам, необходимым для работы с беспилотными системами.