В Якутске появится центр беспилотных авиационных систем

Опубликовано 23 декабря 2024, 15:271 мин.
В Якутске появится центр беспилотных авиационных системВ 2025 году
В 2025 году в Якутске начнет работу научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (БАС) «Полярный», сообщил заместитель председателя правительства Якутии Анатолий Семенов. Новый центр будет заниматься испытаниями технологий, исследованиями и подготовкой специалистов для работы с беспилотниками.
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Проект стартует в январе, а запуск центра запланирован на четвертый квартал 2025 года. По словам Семенова, создание центра позволит увеличить производство дронов различных модификаций и расширить их применение в ключевых отраслях.
Беспилотники будут использоваться в сельском хозяйстве, для экологического мониторинга и транспортных задач. Это даст возможность не только развивать отрасль БАС в регионе, но и решать важные государственные задачи, улучшая качество жизни жителей Якутии.
Центр «Полярный» будет базироваться на территории технопарка «Якутия» и IТ-парка. Это обеспечит доступ к современным технологиям и ресурсам, необходимым для работы с беспилотными системами.