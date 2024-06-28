В Якутске три ИИ-проекта получили гранты по 1 млн рублей

Среди поддержанных инициатив — разработка no-code редактора 3D-игр для смартфонов и браузеров, сервис автоматической записи встреч из календаря и транскрибации медиафайлов, а также программный комплекс для автоматизации проектирования сетей электроснабжения и газораспределения, сообщили в Фонде развития инноваций Республики.

Участники акселератора прошли двухмесячную интенсивную программу, включая менторскую поддержку и мастер-классы по технологиям ИИ. В XI потоке акселератора участвовали команды из разных регионов России.