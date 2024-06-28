В Якутске три ИИ-проекта получили гранты по 1 млн рублей

Опубликовано 28 июня 2024, 21:53
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В Якутске три ИИ-проекта получили гранты по 1 млн рублейНа демо-дне акселератора "Б8"
Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) поддержал три перспективных проекта, использующих искусственный интеллект (ИИ), выделив каждому грант в размере 1 млн рублей. Эти проекты были отмечены на демо-дне акселератора «Б8», где представили 13 инновационных идей перед экспертами и инвесторами.
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Среди поддержанных инициатив — разработка no-code редактора 3D-игр для смартфонов и браузеров, сервис автоматической записи встреч из календаря и транскрибации медиафайлов, а также программный комплекс для автоматизации проектирования сетей электроснабжения и газораспределения, сообщили в Фонде развития инноваций Республики.
Участники акселератора прошли двухмесячную интенсивную программу, включая менторскую поддержку и мастер-классы по технологиям ИИ. В XI потоке акселератора участвовали команды из разных регионов России.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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