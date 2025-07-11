В Яндекс Go добавили функцию пополнения карты «Тройка»

Для подключения карты нужно ввести ее 10-значный номер в разделе «Транспорт». После этого она сохраняется в аккаунте, и информация о текущем балансе становится доступна в любое время. Пополнить карту можно с любой банковской карты, уже привязанной к Яндекс Go. Деньги зачисляются за несколько секунд, а для активации суммы достаточно приложить физическую «Тройку» к турникету метро или валидатору в автобусе.

Функция реализована в сотрудничестве со СберТройкой и уже доступна в мобильном приложении. В будущем в Яндекс Go обещают добавить возможность покупки абонементов и проездных, а также поддержку нескольких транспортных карт, включая виртуальные.