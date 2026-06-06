В России
Опубликовано 06 июня 2026, 18:09
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В Японии предупредили о риске стать «ИИ-колонией»

Власти обсуждают закон об ИИ-данных
Японские власти обсуждают законопроект, который должен ускорить развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) в стране. На фоне этого министр цифровой трансформации Хисаси Мацумото заявил, что отставание в этой сфере может привести к зависимости от иностранных технологий.
В Японии предупредили о риске стать «ИИ-колонией»

© Ferra.ru

По его словам, при слишком медленном развитии ИИ Япония рискует оказаться в положении так называемой «ИИ-колонии». Он подчеркнул, что стране необходимо активно развивать собственные технологии, чтобы не потерять конкурентные позиции в мировой технологической гонке.

Законопроект, который уже одобрен нижней палатой парламента и рассматривается в верхней, предусматривает возможность использования данных, включая медицинские и криминальные записи, для обучения ИИ-моделей без согласия отдельных лиц. Это вызвало критику со стороны части оппозиции из-за возможных рисков утечек данных.

Власти Японии одновременно усиливают поддержку отрасли через субсидии, госзакупки и изменения в законодательстве. Страна также сотрудничает с зарубежными компаниями, включая Microsoft и OpenAI, и развивает собственные проекты в сфере ИИ и вычислительных технологий.

Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева
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#искусственный интеллект
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