В Японии предупредили о риске стать «ИИ-колонией»

По его словам, при слишком медленном развитии ИИ Япония рискует оказаться в положении так называемой «ИИ-колонии». Он подчеркнул, что стране необходимо активно развивать собственные технологии, чтобы не потерять конкурентные позиции в мировой технологической гонке.

Законопроект, который уже одобрен нижней палатой парламента и рассматривается в верхней, предусматривает возможность использования данных, включая медицинские и криминальные записи, для обучения ИИ-моделей без согласия отдельных лиц. Это вызвало критику со стороны части оппозиции из-за возможных рисков утечек данных.

Власти Японии одновременно усиливают поддержку отрасли через субсидии, госзакупки и изменения в законодательстве. Страна также сотрудничает с зарубежными компаниями, включая Microsoft и OpenAI, и развивает собственные проекты в сфере ИИ и вычислительных технологий.