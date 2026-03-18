В Ярославле создали гидрогель для ускоренного заживления ран и ожогов

В университете отметили, что существующие аналоги в основном импортные, дорогие и не всегда доступны. Новый продукт должен расширить перечень отечественных средств. В составе новой разработки используются синтетические гелеобразователи. Для лучшей совместимости с живыми тканями ученые добавили небольшое количество коллагена. Компоненты формируют трехмерную сетчатую структуру, которая помогает клеткам закрепляться и образовывать здоровую ткань.

В лаборатории также получили антимикробный компонент на основе миметиков катионных ультракоротких пептидов. Он защищает рану от бактерий и грибков, в том числе устойчивых к другим препаратам. Автор разработки, аспирантка Анна Наметкина, получила грант Фонда содействия инновациям по программе «Умник». Над проектом также работают доцент кафедры и студенты.