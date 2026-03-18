Опубликовано 18 марта 2026, 23:02
В Ярославле создали гидрогель для ускоренного заживления ран и ожогов

Новый материал готовится к испытаниям в лаборатории
Специалисты Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) разработали композиционный материал на основе пептидного гидрогеля для ускоренного заживления ран. Как сообщила ректор вуза Елена Степанова, средство предназначено для послеоперационной терапии, лечения ожогов, травм, хронических и диабетических язв.
В университете отметили, что существующие аналоги в основном импортные, дорогие и не всегда доступны. Новый продукт должен расширить перечень отечественных средств. В составе новой разработки используются синтетические гелеобразователи. Для лучшей совместимости с живыми тканями ученые добавили небольшое количество коллагена. Компоненты формируют трехмерную сетчатую структуру, которая помогает клеткам закрепляться и образовывать здоровую ткань.

В лаборатории также получили антимикробный компонент на основе миметиков катионных ультракоротких пептидов. Он защищает рану от бактерий и грибков, в том числе устойчивых к другим препаратам. Автор разработки, аспирантка Анна Наметкина, получила грант Фонда содействия инновациям по программе «Умник». Над проектом также работают доцент кафедры и студенты.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
