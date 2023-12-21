В Ярославской области появится крупный распределительный центр Wildberries

По словам Евраева, проект потребует вложений в размере 10 миллиардов рублей и создаст 9 тысяч новых рабочих мест.

Соглашение предусматривает предпочтение местных кадров при работе на площадке распределительного центра. Компания также выразила готовность участвовать в социальных инициативах, включая поддержку спортивных и культурных проектов.

Планируется построить распределительный центр площадью 195 тысяч квадратных метров недалеко от Ярославля, в районе деревни Корюково. Правительство области обеспечит инвестора методической поддержкой и консультациями, а также рассматривает предоставление различных форм государственной поддержки.