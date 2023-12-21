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22:18, 21 декабря 2023
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В Ярославской области появится крупный распределительный центр Wildberries

Что создаст 9 тысяч рабочих мест

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале сообщил о заключении соглашения между регионом и компанией Wildberries о строительстве крупного межрегионального распределительного центра в регионе, пишет ТАСС.

В Ярославской области появится крупный распределительный центр Wildberries

© Ferra.ru

По словам Евраева, проект потребует вложений в размере 10 миллиардов рублей и создаст 9 тысяч новых рабочих мест.

Соглашение предусматривает предпочтение местных кадров при работе на площадке распределительного центра. Компания также выразила готовность участвовать в социальных инициативах, включая поддержку спортивных и культурных проектов.

Планируется построить распределительный центр площадью 195 тысяч квадратных метров недалеко от Ярославля, в районе деревни Корюково. Правительство области обеспечит инвестора методической поддержкой и консультациями, а также рассматривает предоставление различных форм государственной поддержки.

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