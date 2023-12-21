В Ярославской области появится крупный распределительный центр Wildberries

В Ярославской области появится крупный распределительный центр WildberriesЧто создаст 9 тысяч рабочих мест
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале сообщил о заключении соглашения между регионом и компанией Wildberries о строительстве крупного межрегионального распределительного центра в регионе, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
По словам Евраева, проект потребует вложений в размере 10 миллиардов рублей и создаст 9 тысяч новых рабочих мест.
Соглашение предусматривает предпочтение местных кадров при работе на площадке распределительного центра. Компания также выразила готовность участвовать в социальных инициативах, включая поддержку спортивных и культурных проектов.
Планируется построить распределительный центр площадью 195 тысяч квадратных метров недалеко от Ярославля, в районе деревни Корюково. Правительство области обеспечит инвестора методической поддержкой и консультациями, а также рассматривает предоставление различных форм государственной поддержки.