В Югре нейросеть научили озвучивать мансийские фразы

По словам доктора технических наук, профессора Югорского научно-исследовательского института информационных технологий Андрея Мельникова, в регионе проживает более 30 тыс. представителей коренных народов Севера, включая ханты, манси и ненцев. Это около 2% населения округа, при этом примерно 4,5 тыс. человек сохраняют традиционный образ жизни.

Мельников отметил, что ранее нейросети допускали ошибки при работе с короткими мансийскими фразами. Сейчас модель адаптировали, и она стала точнее озвучивать такие выражения.

Также отмечается, что специалисты оцифровали около 400 книг на мансийском языке из Государственной библиотеки Югры и сформировали единую электронную базу письменных источников.