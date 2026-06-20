В России
Опубликовано 20 июня 2026, 13:17
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В Югре нейросеть научили озвучивать мансийские фразы

ИИ адаптировали для языка коренных народов
В Ханты-Мансийском автономном округе специалисты добились того, что нейросеть стала корректно произносить короткие фразы на мансийском языке. Разработку представили на Международном IT-форуме стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске.
В Югре нейросеть научили озвучивать мансийские фразы

© Ferra.ru

По словам доктора технических наук, профессора Югорского научно-исследовательского института информационных технологий Андрея Мельникова, в регионе проживает более 30 тыс. представителей коренных народов Севера, включая ханты, манси и ненцев. Это около 2% населения округа, при этом примерно 4,5 тыс. человек сохраняют традиционный образ жизни.

Мельников отметил, что ранее нейросети допускали ошибки при работе с короткими мансийскими фразами. Сейчас модель адаптировали, и она стала точнее озвучивать такие выражения.

Также отмечается, что специалисты оцифровали около 400 книг на мансийском языке из Государственной библиотеки Югры и сформировали единую электронную базу письменных источников.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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