В Югре создадут научно-технологический центр «Юнити парк»

Проект «Юнити парк» нацелен на создание инновационной экосистемы, которая объединит высшее образование, науку и технологическое предпринимательство. Здесь предполагается создать 5,6 тыс. рабочих мест, из которых 1,6 тыс. — высокопроизводительные. Этот центр станет единственным подобным объектом в Уральском федеральном округе, направленным на достижение технологического суверенитета в топливно-энергетическом комплексе.

В настоящее время ведется проектирование технопарка и научно-технологического центра биомедицинских технологий. Инвестиции в центр составят около 4,8 млрд рублей. «Юнити парк» объединит более 200 специалистов в области биомедицины и технологий.