В Югре запустили исследование качества жизни коренных народов

Эта платформа была специально разработана учеными Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. Её функционал позволяет анализировать доступ населения к социальным услугам, транспорту и дополнительному образованию. В исследовании примут участие как жители тундры и тайги, ведущие традиционный образ жизни, так и горожане из числа хантов, манси и ненцев.

Цель проекта — выявить, какими услугами пользуются люди, и определить проблемные зоны, включая излишнее регулирование или затрудненный доступ к сервисам. Первые итоги исследования планируется представить на «Конгрессе молодых ученых» в 2025 году.