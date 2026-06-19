В Югре запустят модуль по критическому использованию ИИ

О проекте сообщил молодежный цифровой омбудсмен и глава РАЭК Дмитрий Гуляев в рамках IT-форума в Ханты-Мансийске. Он отметил, что важно объяснять учащимся, где ИИ может ошибаться и как проверять его выводы.

Модуль планируют внедрить в рамках проекта «Школа Интернет-БЕЗопасности. Дети», а также через Мастерскую управления «Сенеж». В основе подхода лежит идея: сначала ученик формулирует собственное решение, а затем сверяет его с ИИ. Также предлагается развивать навыки, в которых технологии уступают человеку, включая критическое мышление, этику и коммуникацию.