В Югре запустят модуль по критическому использованию ИИ

Опубликовано 19 июня 2026, 20:311 мин.
В Югре запустят модуль по критическому использованию ИИШкольников научат проверять нейросети
В Югре готовят запуск образовательного модуля, который будет учить школьников не только работе с искусственным интеллектом (ИИ), но и критическому подходу к его результатам. Начало программы запланировано на осень 2026 года, пишет ТАСС.
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О проекте сообщил молодежный цифровой омбудсмен и глава РАЭК Дмитрий Гуляев в рамках IT-форума в Ханты-Мансийске. Он отметил, что важно объяснять учащимся, где ИИ может ошибаться и как проверять его выводы.
Модуль планируют внедрить в рамках проекта «Школа Интернет-БЕЗопасности. Дети», а также через Мастерскую управления «Сенеж». В основе подхода лежит идея: сначала ученик формулирует собственное решение, а затем сверяет его с ИИ. Также предлагается развивать навыки, в которых технологии уступают человеку, включая критическое мышление, этику и коммуникацию.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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